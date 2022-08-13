Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziyelerini iletti.
Gündem 13.08.2022, 17:53
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Bağra'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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