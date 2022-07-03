Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 03.07.2022, 21:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Keskin'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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