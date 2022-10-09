Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NdBQ6wCRPU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2022