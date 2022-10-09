Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.
Gündem 09.10.2022, 22:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NdBQ6wCRPU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2022
Kaynak: AA
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