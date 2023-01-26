Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan’a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"