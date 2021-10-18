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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Gündem 18.10.2021, 20:16 18.10.2021, 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #özdemir bayraktrar #taziye
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