Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.
Gündem 28.12.2021, 14:49 28.12.2021, 15:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
İnsanlığa faydalı çalışmaların, ulaşılan medeniyet Batının karanlık çağlarını yaşadığı dönemde, doğunun altın çağını yaşadığını görürüz. O dönemin dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkmıştır.
İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.
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