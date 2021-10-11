Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Gündem 11.10.2021, 14:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Evlatlarımızın ailelerine, yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
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