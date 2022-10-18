Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.