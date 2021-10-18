Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e anma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl önce aramızdan ayrılan Nuri Pakdil için bir anma mesajı yayımladı.
Gündem 18.10.2021, 23:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. ifadesini kullandı.
Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/oGQwKB7IxR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021
Kaynak: AA
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