Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Gündem 25.09.2022, 15:18 25.09.2022, 16:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum."
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