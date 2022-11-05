Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülakat sistemiyle ilgili talimat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda işe alımlardaki mülakat sistemi ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzere sistemin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Milletvekilleri, kamuda işe alımlardaki mülakat sınavlarına belli standartlar getirilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemin tümden kaldırılmasının doğru olmayacağını belirterek "Aksayan yönleri varsa gözden geçirelim" talimatını verdi.
Kamuda işe alımlardaki mülakat sınavlarının, 'Hakkaniyetli yapılmadığına' yönelik tartışmalar AK Parti'nin de gündemine geldi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile yaptığı son istişare toplantısında, kamuda işe alımlardaki mülakat sistemi ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler aktarıldı.
Bazı milletvekilleri, mülakat aşamasındaki tartışmaların ve iddiaların kamuoyunda 'kayırmacılık' yapıldığı algısına neden olduğunu, sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Mülakat komisyonların çelişkili kararlar aldığına dikkat çeken milletvekilleri "Aynı sınavla ilgili bir komisyon tüm adayları geçirirken, diğer komisyondan tek bir aday bile geçemiyor. Standartları yok" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak :Türkiye
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