Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Asiye paylaşımı
Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:
"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."
Gaziantep’te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesi’ne naklettik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 25, 2021
İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız.
Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
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