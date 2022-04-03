Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan güreşçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.
Gündem 03.04.2022, 00:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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