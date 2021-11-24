Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum. Şahsımı ve Türk halkını derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2021
Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Qr3hCiopiB
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