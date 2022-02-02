Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret: İmzalar atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ukrayna’ya günü birlik bir ziyarette bulunacak. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) 10. Toplantısı, Kiev’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy eş başkanlığında Türk ve Ukraynalı işadamlarının yoğun katılımıyla yapılacak.

İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen YDSK toplantısının yanı sıra Erdoğan’ın Kiev temasları, Donbass krizinin barışçıl çözümü çabalarında öne çıkıyor.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye, Donbass krizinin barışçıl çözümü konulu çabalara büyük katkı sunarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflar arasında arabuluculuğa hazır olduğunu açıklamıştı. Kiev ziyareti kapsamında Erdoğan-Zelenskiy arasında yapılacak baş başa görüşmelerde konu detaylı olarak masaya yatırılacak. Toplantıda iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması da imzalanacak.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu’nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinde güçlü bir ekonomik sinyal vermek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Şubat’ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor. İki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Erdoğan’ın Kiev temaslarının çıktıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde masada olacak.