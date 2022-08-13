Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Gündem 13.08.2022, 13:58
Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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