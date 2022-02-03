Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/eLSgFVVBNl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Hazreti Peygamber'in "Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duasının yer aldığı görsele de yer verdi.
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