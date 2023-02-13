Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gündem 13.02.2023, 21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2023
Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/rLuarqpoqP
Kaynak: AA
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