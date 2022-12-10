Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masumların kanları üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışan insanlık düşmanlarını, ülkemize ve milletimize bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 74'üncü yıl dönümü vesilesiyle tüm vatandaşların İnsan Hakları Günü’nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsana saygı ve insan haklarının korunması, asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüzün ve köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir. Bu ilkelerin rehberliğinde son 20 yılda uygulamaya koyduğumuz kapsamlı reformlarla hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki engelleri kaldırarak adeta sessiz bir devrime imza attık." değerlendirmesini yaptı.

Uzun yıllar boyunca demokrasiye gölge düşüren jakoben zihniyetin yerini, özellikle vatandaş-devlet ilişkilerinde insanı merkeze alan, eşitlikçi, kuşatıcı ve özgürlükçü bir yönetim anlayışının almasını temin ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu insani tavrımızı Somali’den Suriye'ye, Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar coğrafyamızda yaşanan çatışmalar karşısında da ortaya koyduk. Çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca mazluma ev sahipliği yapan Türkiye, ilk günden itibaren barışın, istikrarın ve huzurun tesisi için samimiyetle çaba harcayan yegane ülke olmuştur. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirmek suretiyle milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladık. Terör örgütlerine karşı farklı cephelerde yürüttüğümüz mücadeleyi de ülkemizin insana, insan hayatının korunmasına, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına verdiği önemin bir tezahürü olarak görüyoruz.

Masumların kanları üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışan bu insanlık düşmanlarını, ülkemize ve milletimize bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bölgemizden başlayarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, baskıya, haksızlığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmeye de devam edeceğiz. Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü’nün özellikle asli hakları gasp edilen mazlumlar için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin nezdinde tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."