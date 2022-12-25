Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.

Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.