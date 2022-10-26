Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 97 yaşında yaşamını yitiren usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2022
Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Şentop'tan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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