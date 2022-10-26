Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim.



Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2022

TBMM Başkanı Şentop'tan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.