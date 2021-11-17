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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

Gündem 17.11.2021, 12:44 17.11.2021, 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sözlerimin hemen başında, dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar ve mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah’tan rahmet diliyorum.

Yakınlarının, sevenlerinin, bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğü diriliş davası yolunda kendisini takip edenlerin, okuyucularının, tüm milletimizin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın başı sağ olsun.

Mehmet Akif'ten Necip Fazıl’a uzanan milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerinden olan bu müstesna değerimizin vefatı, hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan, sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi altında şekillendirmişti.

Onun “Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum” sözü bile tek başına hepimizi üzerinde uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür.

Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyi, alacak çok feyzi, ilhamı olduğuna inanıyorum. Elbette Sezai Karakoç’u hepimizin gençliğinin şiiri Mona Rosa’sız anmak olmaz.

Bir daha ölmemek üzere ölünün ayağa kalkışı olarak tasvir ettiği ebedi dirilişine kavuşan Sezai Karakoç’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Biraz önce sizlerin takdiriyle AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Naci Hocamıza, Grup Başkanı sıfatıyla bugüne kadar yaptığı hizmetler için şahsım, grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı inşallah sürdüreceğiz.

İsmet Yılmaz kardeşimiz, geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011 yılından beri de milletvekili, bakan, Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı olarak görev üstlenen tecrübeli bir arkadaşımızdır. Bütçe görüşmeleri ve sonrasında çok önemli yasa çalışmalarının gündeminde olduğu grubumuzun, İsmet Yılmaz kardeşimizin riyasetinde ahenkli ve verimli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum.

Milli iradenin tecelligahı olan Meclis’in lokomotifi, Cumhur İttifakını oluşturan partilerin milletvekilleridir. Sizler ne kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı işlere imza atarsanız, demokrasimizin üç sacayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar.

Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, duruşa, ahlaka ve haysiyete sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclisimiz milletimizin gözbebeğidir.

Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele genel başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki millet işte bu tür bu bayana gereken dersi, gereken cevabı inşallah 2023’ün haziranında verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.

Ayrıntılar geliyor...

#erdoğan
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