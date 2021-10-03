Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genç istihdam paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.
Türkiye genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021
Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/mX2sNShMeq
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan'ın paylaşımında yer alan bilgilerde "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" başlığı ile "2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesini, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini hedefliyoruz." denildi.
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