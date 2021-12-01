Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için Bülent Yıldırım'ı arayarak taziyelerini iletti.
Gündem 01.12.2021, 23:46
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı telefonla arayarak trafik kazasında hayatı kaybeden Genç İHH gönüllüleri için taziyelerini iletti.
İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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