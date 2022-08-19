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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Gündem 19.08.2022, 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız İstanbul'u her köşesiyle ayrı seviyoruz. Teşekkürler Esenler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında törene ait fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #esenler #teşekkür
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