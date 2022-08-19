Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.
Gündem 19.08.2022, 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız İstanbul'u her köşesiyle ayrı seviyoruz. Teşekkürler Esenler." ifadelerini kullandı.
Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız İstanbul’u her köşesiyle ayrı seviyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 19, 2022
Teşekkürler Esenler… pic.twitter.com/MZGcQAI7nO
Erdoğan, paylaşımında törene ait fotoğraflara da yer verdi.
Kaynak: AA
27
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|3
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Gençlerbirliği
|2
|4
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0