Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz." dedi.
Gündem 28.11.2021, 11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nde konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.
Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.
Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır.
Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.
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