Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." diye konuştu.

Erdoğan, "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek." ifadelerini kullandı.