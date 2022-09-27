Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dil Bayramı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dil Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.