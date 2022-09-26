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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı'na yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dil Bayramı paylaşımı yaptı.

Gündem 26.09.2022, 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı'na yönelik paylaşım

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #dil bayramı
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