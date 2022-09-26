Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı'na yönelik paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dil Bayramı paylaşımı yaptı.
Gündem 26.09.2022, 19:06
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Dil Bayramı’nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum. pic.twitter.com/jE4mPff5vO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2022
Kaynak: AA
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