Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de bugün katılacağı açılış törenleri öncesinde, "Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı’na hazır" paylaşımında bulundu.
Gündem 28.01.2023, 15:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Denizli'de yapılan yatırımlar ve kazandırılan projeler ile kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı’na hazır." ifadeleriyle paylaştığı videoda, Honaz Ovası Sulaması, Buldan Aktaş Barajı, Tavas Kızılca Göleti, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Sulamaya açılan tarım alanları, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve honaz Tüneli projelerine ilişkin görüntüler yer aldı.
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