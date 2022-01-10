Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Engin Özkoç hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Gündem 10.01.2022, 16:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Engin Özkoç hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
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