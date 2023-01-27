Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilecik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Bilecik'te yapılan yatırımlar ve kazandırılan projeler ile kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın, Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin emaneti Bilecik Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadeleriyle paylaştığı videoda, toplam 512 bin 137 metrekare alana sahip 6 millet bahçesi, 2,8 milyar lira değerinde 2 bin 317 konut, İlk Evim ile 1037 konut, İlk Evim Arsa ile 3 bin 900 konutluk altyapısı hazır arsa projelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Türkiye Yüzyılı şarkısının seslendirildiği videonun sonunda, "Kazandırdığımız eserlerle Bilecik Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadeleri kullanıldı.