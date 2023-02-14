Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Gündem 14.02.2023, 23:34
Eşi Emine Erdoğan ile Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.
Beysukent'teki evinde vefat eden Baykal için ilk tören, bugün parti genel merkezinde düzenlenmişti.
Baykal'ın naaşı, daha sonra saat 11.30'da TBMM'de düzenlenen töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilmişti.
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