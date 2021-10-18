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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanışının 30. yıl dönümünü bir mesajla tebrik etti.

Gündem 18.10.2021, 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanışının 30. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #azerbaycan #bağımsızlık günü
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