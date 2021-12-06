Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs'ta camiye düzenlenen saldırıyla ilgili, "Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. Bunların arkasında kimlerin olduğuyla ilgili arayış içerisindeyiz" dedi.

"Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız"

Türkiye-Katar ilişkileri, dostluğuyla stratejik perspektifiyle günden güne güçleniyor. Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzaladık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

"Katar ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Katar ile ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırıma kadar "kazan kazan" temeliyle ortaklığımızı güçlendirdik. Katar ile ikili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.

"Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz"

Doğu'da terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar artacak. Biz ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Ancak biz bu ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız.

"Şubat ayında Abu Dabi'ye ziyaretim olacak"

Şubat ayı içinde çok kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomide atılan adımların yanı sıra başka yatırımlarla da bunu perçinleyeceğiz.

"İşçimizi zora sokmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "asgari ücret ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Tarafların teklifleri nedir bunu bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu, en ideal olanı belirleyip nihai kararımızı vereceğiz. İşçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de karardan memnun olması lazım. Hem işçinin emeğine hem de işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var.

"Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek"

Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Hele hele gıdada stokçuluk yenilik yutulur gibi değil. Şu anda cezai müeyyide çok düşük. Biz bunun üstüne gideceğiz. Ama stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek.

"Operasyonlar devam edecek, taviz vermemiz mümkün değil"

Terör operasyonları devam edecek, taviz vermemiz mümkün değil.

"Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz"

[Güney Kıbrıs'ta camiye ırkçı saldırı] Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in açıklamasına katılıyoruz. Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. Bunların arkasında kimlerin olduğuyla ilgili arayış içerisindeyiz. Bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs Yönetimidir.

TRT