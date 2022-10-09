Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye genelinde TÜGVA'nın elhamdülillah 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor, dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli.

İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

Buradaki tüm gençler Başakşehir'in taşıdığı ruh kökünü onlar da taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz Asım'ın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği en ileri uç noktalara o ruh ile yetiştirmek.

Onun için ne dedik; Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu...

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu oynayan ülke Türkiye. Türkiye yıprandı mı? Tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette; acaba bu kış nasıl geçecek? Elhamdülillah bütün hazırlıklarımızla beraber milletimizle doğalgaz, kömürü her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum; AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.

Biz bunun için varız. Yolsuzluklarım olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz.

Gençler; okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu, yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık kitap!

Defter bulamazdık defter! Ama biz bu derdi çektik, ne dedik; bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız huzurlu bir şekilde okullara gidip hazırlıklarını yapsınlar, bütün sömestri en güzel, rahat ir şekilde geçirsinler.

Ben bu dua ve temenniyle salondaki gençleri daha fazla bekletmemek istiyorum. Sizlere şahsım, bakan arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum."