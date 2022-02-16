Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde vefat eden Rumeli türkülerinin usta ismi Arif Şentürk için bir taziye mesajı yayımladı.
Gündem 16.02.2022, 17:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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