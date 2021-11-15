Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anuşyan için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı dileklerini iletti.
Gündem 15.11.2021, 17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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