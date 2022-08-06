Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Futbol Takımına ziyaret
Kocaeli'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kentte kamp halinde bulunan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti.
Gündem 06.08.2022, 20:12
Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" ile "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" için geldiği Kocaeli'de, kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımına ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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