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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya eleştiri: "Ülkenin ve milletin düşmanlarını adıyla anamazlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masayı eleştirerek "Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz, tam tersine onlara yaranmak için kırk takla atarlar. İnsanımızın hak, özgürlük, refah taleplerine karşılık gelecek dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, tam tersine yapılanları yıkma, yok etme, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler." dedi.

Gündem 04.02.2023, 17:09 04.02.2023, 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya eleştiri: "Ülkenin ve milletin düşmanlarını adıyla anamazlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Stattan buraya kadar cadde boyu Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Maşallah şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli, 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor. Bugün burada Ege'mizin güzide merkezlerinden Nazilli'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz önce Aydın bir başka coşkuluydu. Aydın'da toplu açılış törenini yaptık. Oradaki kardeşlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Tabii Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi? Dedik ki Kürşat, haydi bakalım Nazilli'yi hazırla. Şimdi de buradayız. Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan belediye başkanımızla birlikte şu anda muhteşem bu katılımla bir aradayız.

Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar hakikaten bizi de farklı bir heyecana boğdu. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçi bizi Nazilli gayet iyi tanır. Eğitimde, şehrimize kazandırdığımız 557 yeni derslikle, 2 kapalı spor salonuyla, 2 pansiyonla tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile yatak kapasitesini 2107'ye çıkardığımız öğrenci yurtlarımızla tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzuyla, gençlik merkeziyle, 10 futbol sahasıyla, tenis kortuyla tanır.

Sağlıkta 400 yataklı Nazilli Devlet Hastanesi ile görüntüleme merkezi ile diş ünitesi ile diğer tesisleriyle bizi tanır. İlk Evim projemiz kapsamında yapacağımız 139 konutla hizmete açtığımız millet bahçesiyle tanır. Tarım ve ormanda İsabeyli Barajı ile Aşağı Yakacık Göleti ile yeraltı su depolamalarıyla, sulama tesisleriyle, ıslah ettiğimiz 13 dereyle bizi tanır. Şu anda inşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını giderecek olan tesisle tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında buraya aktardığımız 50 milyon liralık kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirdiğimiz 61 projeyle bizi tanır.

Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla, düzenlediğimiz şehir ve bal ormanlarıyla bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gazla bizi tanır. Velhasıl biz Nazilli'ye Nazillili kardeşlerimle günün her saati zaten kalben beraberiz. İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak hep devam edeceğiz.

Pamuğun, incirin şehri Nazilli, Milli Mücadele'de işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen şehrimizdir. Nazilli aynı zamanda tarımı ve sanayisiyle üretimin şehridir. Bugün Adnan Menderes Üniversitemizce kullanılan Nazilli basma fabrikası 1995'teki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bu güzide yadigarına biz sahip çıktık ve koruma altına aldık. Üniversitemizle birlikte tarım, sanayi, ulaştırma ve kültür bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, diğer kurumlarımızla inşallah burayı tarihine, potansiyeline, hatırasına yakışır bir yer haline getireceğiz. İlk etapta yakında burada bir teknopark açarak işe başlıyoruz. İnşallah diğer projeleri de ardı ardına hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in Nazilli'ye kazandırdığı şehirdeki her haneye dokunmuş bu esere 1995 yılında sahip çıkamayanların kimler olduğunu anlatmama gerek var mı? Sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Bundan başka bunlar hiçbir şey yapmazlar. Ama hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz, tam tersine onlara yaranmak için kırk takla atarlar. İnsanımızın hak, özgürlük, refah taleplerine karşılık gelecek dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, tam tersine yapılanları yıkma, yok etme, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler.

İstanbul-İzmir kaç saatti? 7,5 saat… İstanbul-İzmir'i 3 saat 15 dakikaya kim indirdi? Biz yaparız, onlar laf üretir. Biz icratın partisiyiz. Bak geldik 26 havalimanı vardı, şimdi 58 havalimanı var. Milletimiz ne bekliyor? 6100 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 30 bin kilometre bölünmüş yol oldu. Yol medeniyettir, su medeniyettir, doğal gaz medeniyettir.

#Recep tayyip erdoğan #Nazilli
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