Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e başsağlığı diledi.
Gündem 30.11.2021, 18:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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