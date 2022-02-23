Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.
Gündem 23.02.2022, 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2022
Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/bO4hwGsCLN
Kaynak: AA
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