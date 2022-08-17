Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Gündem 17.08.2022, 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."
#17Ağustos1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2022
Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/Onfyrmo7xY
Kaynak: AA
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