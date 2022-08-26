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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını andı.

Gündem 26.08.2022, 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Büyük Taarruz
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