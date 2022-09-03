Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.
Gündem 03.09.2022, 00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.
Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali...
Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun’da olacağım…
Kaynak: AA
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0