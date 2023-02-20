Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti.
Gündem 20.02.2023, 12:56 20.02.2023, 13:17
Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
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