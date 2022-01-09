Cumhurbaşkanı Erdoğan Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünü andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Birinci İnönü Zaferi paylaşımı yaptı.
Gündem 09.01.2022, 20:02 09.01.2022, 20:05
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.
Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EbZPsR4Q2c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2022
Kaynak: AA
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