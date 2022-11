Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yuvarlak masada döne dursun, biz işimize bakacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca NEF Stadyumu'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında, katılımcıları selamlayarak, Fatih'in yadigarı İstanbul'un 2053 vizyonu için gece gündüz demeden çalışanlara şükranlarını iletti.

Partisinin il teşkilatının, "Yüz Yüze 100 Gün" programı doğrultusunda İstanbul'u hane hane, sokak sokak, meydan meydan kucakladığını belirten Erdoğan, teşkilatın, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu için çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Erdoğan, 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacaklarını dile getirerek, buluşmaya İstanbul'da 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısının katıldığını vurguladı.

AK Parti ailesinin tüm fertleriyle İstanbul'un 4,5 milyon hanesine, 16 milyon İstanbullunun istisnasız hepsine ulaşmak için çalıştığını ifade eden Erdoğan, aynı çalışmayı 81 vilayetin tamamında gerçekleştireceklerini kaydetti.

"(Seçime kadar) Sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız"

Bu hafta Konya ve Artvin'de programlara katıldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üstyapısını da biz inşa edeceğiz. Biz, kuru vaat yapmıyoruz. Kurusıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye'yi, yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, müjdecisi olan 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul, her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini Allah'ın izniyle yürütecektir. Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi en az iki hatta çok daha fazla ziyaret ederek, sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Rabb'imizin 'İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır' emri ilahisi her işimiz gibi teşkilat faaliyetlerimizde de rehberimizdir. Çalışmalarımızı yine Rabb'imizin bize sıkça yönelttiği, 'akletmez misiniz?' ikazına uygun şekilde yürüteceğiz. Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun. Biz sahayı akılla, kalple, samimiyetle, emekle, azimle, fedakarlıkla, ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Yalan ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba asla boyun eğmeden, eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz."

Yapılan her işte, söylenen her sözde hakkı, hakkaniyeti ve halkı üstün tuttukları müddetçe kimsenin bileklerini bükemeyeceğini aktaran Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında tüm bu vasıflara sahip binlerce, on binlerce, yüz binlerce dava arkadaşımız var. Pendik'teki Elazığlı Abbas amcamız da bunlardan biriydi, 91 yaşında. Kendisi partimizin kuruluşundan itibaren oturduğu mahalledeki her faaliyetimize iştirak etmiş, her toplantımızda söz almış, Türkiye ve AK Parti sevdalısı bir amcamızdı. Katıldığı son toplantıda yine heyecanla davasına olan sevdasını anlatırken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede dar-ı bekaya irtihal ettik. Mekanı cennet olsun inşallah. Abbas amcamıza ve onun gibi son nefesine kadar bu yolda samimiyetle mücadele veren kardeşlerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyoruz. Dualarıyla, gayretleriyle, fedakarlıklarıyla, partimizin bugünlere ulaşmasına katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz"

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne kadar taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz. Gençlerimizle yaptığımız sohbetlerde de ifade ettiğim gibi biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız dava, hizmet ve eser mücadelesinin kutlu bayrağını, ülkemize ve milletimize yapabildiğimiz en çok katkıyı vererek sonraki nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize."

2023'te bayrağı zirveye dikeceklerini dile getiren Erdoğan, alandakilere seslenerek şöyle devam etti:

"Bayrağı zirveye dikmeye var mıyız? Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi sevda bilen AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak şimdi sizlerden söz istiyorum. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılının son imtihanı 2023'ü alnımızın akıyla vermeye hazır mıyız? Ey İstanbul, Cumhuriyet'imizin yeni asrında dünyada Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmeye hazır mıyız? Ey İstanbul, Fatih'in İstanbul'u fethinin 600. yıl dönümü, 2053'te tüm gönüllüleri yeniden fetih için hazır mıyız? Ey İstanbul, AK Parti husumeti kisvesi altında milletimizle bin yıllık hesabını görmeye çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Ey İstanbul, bu şehri fert fert, hane hane, sokak sokak, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız? Maşallah. Barekallah. Tebarekallah. Şu karşımda gördüğüm heyecan, ihtişam, şu karşımda gördüğümüz birlik, şu karşımda gördüğüm irade, inşallah 2023'teki zaferimizin müjdesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birbirine kenetlenmiş parmaklar ve bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi olduklarını belirterek, "Saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, hangi engeli koyarlarsa koysunlar vız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkarttıysak inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız." diye konuştu.

"Zor oyunu bozar" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gücünü imanımızdan ve azmimizden alan çabayla inşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız. Önce AK Parti olarak kendi içimizdeki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Buradan genel başkan sıfatıyla, şahsımdan başlayarak, tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyelerini ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi, partimize yeni bir üye katılması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği, 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızla konuşacağız. Doğrudan insanımızın gönlüne ve dimağına hitap edeceğiz. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi siyaset insanla yapılır. Şayet siyaseti şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı, bize bu ülkede yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler, doyasıya tek bir nefes bile aldırmazlardı. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda tuttuğumuz o güçlü bağ, paylaştığımız muhabbet, yöneldiğimiz ortak istikamet var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın takdirine razı olduklarını, milletin gücünün üstünde güç görmediklerini vurgulayarak, "Hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz, bunun en büyük ispatıdır. Ne diyor Akif? 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Dünyanın en modern savaş araçları olan tankın, topun, uçağın, helikopterin, silahın karşısında sadece imanlı yüreğiyle çıkmış, hepsine galebe çalmıştır. Onunla birlikte AK Parti kadrolarının moralini bozmak için tedavüle sokulan hiçbir yalan, hiçbir iftira, tezgahlanan hiçbir kirli oyun, bu gerçeği değiştiremez. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda elde ettiği asırlık kazanımları inkar edenin gözüne dizine durur. Ülkemizin bugün yaşadığı çoğu da küresel krizlerden kaynaklanan sorunlarını çözebilecek yegane vizyona, programa, projeye, kadroya, azme sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler de bu gerçeği dost ortamlarında dile getirmekten kendilerini alıkoyamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonlarını 81 vilayetin ve ilçelerinin tamamındaki vatandaşlarla şekillendirmek için çalışırken, muhalefetin avara kasnak misali attığı boş turları milletin de gördüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri kampanyasıyla ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un üretime geçmesiyle, şehirlerimizdeki onlarca milyarlık toplu açılışlarımızla, dünyanın en yüksek 5 barajından biri Yusufeli Barajı Hidroelektrik Santrali'nin su tutmaya başlamasıyla, dikkat edin her yıl 5 milyar geri dönüşü olacak, 7 yılda Yusufeli Barajı kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar, diğerleri laf yapar. Türk Devletleri Teşkilatından G20'ye, uluslararası zirvelerle ve daha pek çok programla ülkemize tarihe geçecek nice eserler ve hizmetler kazandırırken, kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten, başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır."

Programa katılan vatandaşlara seslenerek, "Kardeşlerim, şu anda hazır mısınız? Öyle bir haykıralım ki, sadece Türkiye değil tüm dünya duysun. Hazır mıyız?" diyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

"Toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı seferberliğinin başladığını ilan etmektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün imkanlarla, bu yola durmadan usanmadan devam edileceğini dile getirerek, özellikle de yılbaşından itibaren aldıkları tedbirlerin, hayata geçirdikleri uygulamaların neticelerinin daha iyi görülmeye başlanacağını söyledi.

Bunun için vatandaşlardan göğüslerini gere gere, bugüne kadar ülkeye yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını herkese anlatmalarını isteyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerin doğrusunu söyleyerek, eğitimde neler yaptık, sağlıkta neler yaptık, ulaşımda neler yaptık, adalette, emniyette neler yaptık, tarımda neler yaptık, dış politikada neler yaptık, bunları anlatmanızı istiyorum ki bu muhalefetin bütün yalan balonları ne yapsın? Sönmeye devam etsin. Sözlerin, yumuşatmadığınız, teskin etmediğiniz her kalbin ritmi bozulmaya devam edecektir. Sizlerin özellikle yeşertmediğiniz, bakmadığınız her umut bahçesi, ayrık otlarının istilasına uğramaya devam edecektir. Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım şu muhteşem toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı seferberliğinin başladığını hem kendi teşkilatlarımıza hem tüm Türkiye'ye ilan etmektir. Şimdi buradan sesleniyorum; ana kademelerimizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, aynı istikamette yürüdüğümüz sivil toplum kuruluşlarımızda, milletimize borcumuzu ancak 2023'e en iyi şekilde hazırlanarak ödeyebiliriz."

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 480 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, Suriye'de yapılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Şehitlerimiz var. Rabb'im şehitlerimizi sevgili Habibi'ne komşu eylesin. Bizlere de Rabb'im bu şehadeti nasip eylesin. 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek bu yolda yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerinden küresel medya mecralarına kadar tüm mekanizmaların 2023 için harekete geçirildiğine işaret eden Erdoğan, "Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine, hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet, bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize boyun bükmek yakışmaz. Bize yakışan ecdada layık, gençlerimize örnek olmaktır. Yarın değil hemen şimdi diyerek, bir kez daha İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesinden gelen siz sandık görevlilerimize, üzerimize dökeceği ışıklarla bulutları dağıtacak, mazlumların şarkılarını söyleyecek, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı 2023 seçimlerinde göstereceğiniz gayretlerde başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı'nın diğer tarafı Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu yolda emin adımlarla yürümeyi Rabb'imden hepimize, hepinize niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, durmak yok, yola devam diyoruz."

Notlar

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaya başladığı sırada statta, "İstanbul'un sözü tamam inşallah" yazısı ve Erdoğan görselinin yer aldığı kareografi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti.