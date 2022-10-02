Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale geldi.

Birileri bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor.

Raylı sistem ağı 270 KM'nin üzerine çıktı.

Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor, onlara en güzel dersi Haziran'da vermeye hazır mısınız?

Muhalefet yapılı devam eden metro hatlarına hafriyat dökerken biz halkımızı en hızlı raylı sistemlere kavuşturuyoruz.

Manifestomuzun adı 'Türkiye Yüzyılı', inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Bu aziz şehir için hep koşturduk. Bahanelerin arkasına gizlenmedik.

İstanbul'un her meselesi ile bu işin sorumlularından bile daha fazla ilgileniyoruz.

Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz.

İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin meselesi, bizim meselemizdir. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor, bakanlarımızla bizzat oraya gidiyoruz.

Görevi olmadığı halde ilgili bakanlarımız sorunları çözüp milleti mağdur etmiyor. İstanbul halkını sahipsiz bırakmıyor.

İstanbul, sadece kıtaları birleştirmekle kalmıyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor.

Türkiye ve İstanbul düğümleri çözüyor, atılacak karşılıklı adımları kolaylaştırıyor, kalpleri yumuşatıyor.

Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan ve bu şehirde yaşayan her insanı kucaklayacağız.

Aile kurumumuza yönelik saldırılara göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.

Bizim derdimiz makam mevki değil, millete hizmet.

20 yıl önce bir numaralı sorun terördü. Nerede terör kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde terörü yerle yeksan ettik. PKK'nın parlementodaki temsilcileri bunu savunmanın gayreti içinde.

Mersin'deki saldırı sinsi saldırılarının örneği. Malum parti, PKK'nın uzantısı, terörde kadınları kullanıyor.

PKK'nın Suriye'de ABD desteğiyle kontrol ettiği yerde eğitim yapıldı. Bu teröristleri savunma görevini de CHP üstlendi.

Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi, görüyorsunuz değil mi?

Terör örgütleri üzerinden oynanan bu oyuna destek veren herkes Türkiye düşmanlarından yanadır.

Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP, terör örgütünün kuklası haline gelmiştir.