Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın TSİ 18.30'da ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşeceği açıklandı.

İki lider en son G-20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelmişti.

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